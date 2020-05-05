Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки. Об этом глава региона заявил во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, его транслировало Псковское агентство информации.

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