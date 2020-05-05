Коронавирус

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки. Об этом глава региона заявил во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, его транслировало Псковское агентство информации.
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Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»

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Псковские власти решили ввести для жителей «перчаточный режим»

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Российский политик. Губернатор Псковской области c 17 сентября 2018. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января по 2 августа 2019.
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