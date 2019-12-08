Общество

REGNUMREGNUMПсковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная. Рабочим является и канун Нового года — вторник, 31 декабря. Однако в ряде регионов России уже приняты решения о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
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Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан — губернатор Михаил Ведерников

Псковская Лента Новостей04:31

31 декабря в Псковской области будет выходным днём

Псковское агентство информации04:22

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих и госпредприятий

ТАСС05:28

Последний день старого года по всей Псковской области официально объявили выходным

КП - Псков05:11

Губернатор Псковской области подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря

Луки.ру04:20

Глава Псковской области объявил 31 декабря выходным для госслужащих

РИА Новости06:04

Губернатор Псковской области сделал 31 декабря выходным по итогам опроса

Псковская правда05:08
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
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RT на русском вчера в 18:44
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В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27. Марина Сармосян была уволена после служебной проверки.
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В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

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Газета.Ru вчера в 15:17
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Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

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Российская газета 04 декабря в 21:20
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Первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила физическую форму обладательницы золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане Алины Загитовой.
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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан

Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
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Общество

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Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Здоровье

Врач назвал три правила «подготовки к старости»

Директор Научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология" доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, как правильно "подготовиться" к старости.
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Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
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Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
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На МЦД начали закрывать турникеты перед возвращением оплаты

На Московских центральных диаметрах, которые с 9 декабря после двух недель бесплатного проезда снова станут платными, в воскресенье начинали закрывать турникеты.
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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

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Утечка: драйвер Radeon Software 2020 скоро принесёт интеллектуальную технологию Radeon Boost

Похоже, AMD что-то перепутала, и в актуальном драйвере стала показываться реклама Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, а благодаря ряду информаторов у нас теперь есть название одной из новых возможностей: Radeon Boost.
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Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
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Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

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Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных

По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
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Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

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Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
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В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
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Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко»

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.
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Евро-футбол.ру 05:30
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Псковской области c 17 сентября 2018. Член президиума Государственного Совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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