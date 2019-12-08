с чего всё началось

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная. Рабочим является и канун Нового года — вторник, 31 декабря. Однако в ряде регионов России уже приняты решения о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Общество Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.

Политика Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Политика В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.

Футбол Министр спорта Колобков назвал фанатский протест неправильным Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным.