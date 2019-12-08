с чего всё началось

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная. Рабочим является и канун Нового года — вторник, 31 декабря. Однако в ряде регионов России уже приняты решения о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Политика В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.

Экономика Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.

Гаджеты Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).

Происшествия Сын Валерии попал в аварию под Петербургом Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Авто В России перечислили самые популярные марки автомобилей Как известно, в целом авторынок России по итогам ноября снова показал падение на 6,4% до 156 848 проданных машин.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Футбол Попов не смог реализовать пенальти в ворота «Спартака» В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» в концовке первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти за игру рукой Наилем Умяровым.