Общество
REGNUMПсковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная. Рабочим является и канун Нового года — вторник, 31 декабря. Однако в ряде регионов России уже приняты решения о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
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с чего всё началось
«Перенести выходной день — субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности в администрации Псковской области и иных органах власти Псковской области, государственных гражданских служащих», — приложил чиновник фотографию указа в сети Instagram.RT на русском08:18
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Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан — губернатор Михаил Ведерников
Псковская Лента Новостей04:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
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