Общество

REGNUMREGNUMПсковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная. Рабочим является и канун Нового года — вторник, 31 декабря. Однако в ряде регионов России уже приняты решения о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
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«Перенести выходной день — субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности в администрации Псковской области и иных органах власти Псковской области, государственных гражданских служащих», — приложил
 чиновник фотографию указа в сети Instagram.
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