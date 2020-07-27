Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
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Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова. По словам обвиняемого, Ещенко «просто сходила с ума, рыдала заперевшись в комнате» из-за действий публициста.В источнике
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