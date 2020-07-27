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REGNUM
REGNUM

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова. По словам обвиняемого, Ещенко «просто сходила с ума, рыдала заперевшись в комнате» из-за действий публициста.В источнике
Подробнее о событии
Политическая Экспертиза

Понасенков: зависть привела экс-доцента Соколова к убийству аспирантки

Политическая Экспертиза09:41
КП - Санкт-Петербург

«Он всегда был пьян и жесток к лошадям»: В суде историк Понасенков вызвал истерику у экс-доцента Соколова

КП - Санкт-Петербург07:26
78.ru

Понасенков о доценте Соколове: «Чудовищно жестокий, грубый, любил унижать людей»

78.ru06:15
Телеканал Санкт-Петербург

«Он слышит голоса в голове». Понасенков об историке Соколове

Телеканал Санкт-Петербург08:15
Piter.tv

Горсуд Петербурга оказался площадкой для выяснения отношений между историками Соколовым и Понасенковым

Piter.tv11:00
Народные новости

Понасенков рассказал о жестоком характере убившего аспирантку Соколова

Народные новости07:18
Фонтанка.Ру

Оппонент историка Соколова рассказал о пьянках на Бородинском поле и «маргинальном канале некоего блогера Гоблина»

Фонтанка.Ру07:15
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Леонид Рошаль считает, что Елену Белую нужно лишить врачебного диплома

Среди недостатков Рошаль отмечает запоздалый вызов бригады реаниматологов-неонатологов из регионального перинатального центра, отсутствие информирования вышестоящих руководителей роддома дежурной бригадой о поступлении «сложной» роженицы и рождении ребенка в критическом состоянии.
Леонид Рошаль считает, что Елену Белую нужно лишить врачебного диплома
Каскад08:00
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Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области

Мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, вероятнее всего, получит кандидат от Саратовской области Дмитрий Пьяных, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Сергея Каргинова.
ЗакC.Ру09:19
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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости09:52
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ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском09:28
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