Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова. По словам обвиняемого, Ещенко «просто сходила с ума, рыдала заперевшись в комнате» из-за действий публициста.

Общество Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 405

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 662

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *. 1,3K

Шоу-бизнес Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором. 105

Политика Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг. 1

Экономика Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru. 104

Футбол «Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

Происшествия Морской пехотинец госпитализирован после салюта в Североморске На Северном флоте проводится проверка после травмирования морского пехотинца во время салюта в День ВМФ в Североморске. 2

Культура Звезда фильмов Disney начала карьеру в порноиндустрии В прошлом году Мейтленд сообщила общественности об окончании обычной актерской карьеры. Но Уорд не покинула кинематограф насовсем. 3

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 183

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 510

Футбол Юран не увидел пенальти в эпизоде с падением Малкома Главный тренер «Химок» Сергей Юран поставил под сомнение справедливость назначения пенальти в ворота его команды в финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:0). В конце второго тайма после падения Малкома судья Владимир Москалев указал на «точку». 1

Технологии Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.

Футбол ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации. 1