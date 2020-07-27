Происшествия
REGNUMПублицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова. По словам обвиняемого, Ещенко «просто сходила с ума, рыдала заперевшись в комнате» из-за действий публициста.
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Понасенков заявил, что СПбГУ продолжает оказывать помощь Соколову
Политическая Экспертиза24 июля в 04:14
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Общество
Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Игры
The Last of Us Part II стала самым масштабным проектом Sony по количеству задействованных авторов
CyberSport.ru 08:35
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Политика
Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
RT на русском 08:16
Происшествия
Морской пехотинец госпитализирован после салюта в Североморске
На Северном флоте проводится проверка после травмирования морского пехотинца во время салюта в День ВМФ в Североморске.
РЕН ТВ 08:59
Культура
Звезда фильмов Disney начала карьеру в порноиндустрии
В прошлом году Мейтленд сообщила общественности об окончании обычной актерской карьеры. Но Уорд не покинула кинематограф насовсем.
Родной город 04:41
Здоровье
Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка
Врачам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета не удалось точно установить повторное заражение коронавирусом ребенка.
РБК 04:32
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Футбол
Юран не увидел пенальти в эпизоде с падением Малкома
Главный тренер «Химок» Сергей Юран поставил под сомнение справедливость назначения пенальти в ворота его команды в финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:0). В конце второго тайма после падения Малкома судья Владимир Москалев указал на «точку».
ProstoProSport 25 июля в 13:50
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Технологии
Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.
РИА Новости 08:13
Футбол
ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба
Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
МонаВиста 25 июля в 12:28
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 вчера в 09:36
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:28
Общество
Кравцов объявил о введении доплаты классным руководителям с 1 сентября
«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тыс. руб.», — заявил Кравцов.
РБК 07:52
Общество
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52