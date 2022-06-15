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Публикуются сведения о попадании в плен к ВС РФ двоих американских наёмников из ЧВК

В плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов.
Взгляд.ру
В заявлении говорится, что двое боевиков с позывными "Хейт" и "Бама" попали в плен в ходе российского наступления в Донбассе.
Pravda.Ru
Недавно трое иностранных наемников, двое из которых подданные Великобритании, были приговорены в высшей мере наказания в ДНР.
Царьград
Российское оборонное ведомство на данный момент попадания в плен американских наёмников не комментирует.
Военное обозрение

Подробнее о событии

Американские наёмники, воевавшие на стороне Украины, попали в плен в Донбассе
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Публикуются сведения о попадании в плен к ВС РФ двоих американских наёмников из ЧВК
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На Украине попали в плен два наёмника из США
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Два американских наемника попали в плен на Украине
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Два американских наемника с позывными «Хейт» и «Бама» попали в плен на Украине
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Опубликованы фото и сведения о плененных на Украине американцах
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На Украине попали в плен два американских наёмника
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