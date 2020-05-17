Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе. Закон об этом подписала накануне губернатор территории Ванда Васкес.

Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США

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