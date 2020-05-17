Политика
Вести.RuПуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе. Закон об этом подписала накануне губернатор территории Ванда Васкес.
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Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Попова: люди должны носить маски на работе и во всех общественных местах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны соблюдать масочный режим во всех общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.
Газета.Ru 07:09
Технологии
Обновление Windows 10 добавило проблем пользователям
Обновление «KB4556799» для Windows 10, вышедшее 12 мая, вызвало ряд новых проблем у пользователей этой ОС.
Picsnews.net 08:17
Общество
Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:52
Происшествия
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Общество
В ВОЗ рассказали о правильной утилизации медицинских масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно утилизировать одноразовые медицинские маски.
Lenta.ru 06:07
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Футбол
Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну
Власти России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных тренеров и спортсменов.
NewInform 03:26
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
Космос
Астрофизики связали нейтрино со вспышками квазаров
Команда российских астрофизиков сообщила, что в ходе недавно проведенной работы им удалось найти доказательства связи нейтрино сверхвысоких энергий со вспышками квазаров.
Anonsens 14 мая в 03:33
Происшествия
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 15 мая в 04:41
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
За отказ от теста на коронавирус грозит штраф
За отказ сдать мазок на коронавирус предусмотрен штраф от 15 до 40 тыс. руб.
Orengrad.ru вчера в 03:57
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Здоровье
Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут
Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
НГС55 00:00
Наука
Создана технология по обнаружению заболевания легких
Rusargument 14 мая в 16:31
Политика
Трамп намерен уволить генерального инспектора Госдепа, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой, сообщает издание Politico.
РИА Новости вчера в 03:02
Наука
Возле Гавайских островов обнаружен самый большой щитовой вулкан в мире
Discover24 вчера в 03:26
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 15 мая в 20:20
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21