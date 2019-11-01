Вы знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови, отсюда вышел мой отец и дед. Этот концерт совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили, думаю — приду. А больше никуда! Теперь, если выступлю, то только в 80

Сложно сказать, насколько серьезными были слова Пугачевы об очередном уходе со сцены. Кроме того, нельзя исключать, что 70-летняя певица подразумевала именно перерыв в выступлениях на территории Белоруссии.

Пугачева объявила о длительной паузе в карьере

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