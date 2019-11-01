Шоу-бизнес
Газета.RuПугачева объявила о длительной паузе в карьере
Сложно сказать, насколько серьезными были слова Пугачевы об очередном уходе со сцены. Кроме того, нельзя исключать, что 70-летняя певица подразумевала именно перерыв в выступлениях на территории Белоруссии.
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Вы знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови, отсюда вышел мой отец и дед. Этот концерт совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили, думаю — приду. А больше никуда! Теперь, если выступлю, то только в 80
— Алла Пугачева, исполнительницаФАН вчера в 19:09
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика
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Пятый канал вчера в 23:32
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Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК вчера в 18:05
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Тутберидзе отреагировала на успехи Косторной и Загитовой во Франции
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Газета.Ru 02:03
Политика
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Газета.Ru вчера в 15:26
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Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru вчера в 09:31
Происшествия
В Жуковском потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
РИА Новости 00:51
Экономика
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В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 01 ноября в 07:38
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РИА Новости 00:24
Общество
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Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
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News.ru 01 ноября в 06:34
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Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Музыка
Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»
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Красная весна 02:18
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
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Известия вчера в 21:43
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
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Lenta.ru вчера в 20:48
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