Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПугачева объявила о длительной паузе в карьере

Сложно сказать, насколько серьезными были слова Пугачевы об очередном уходе со сцены. Кроме того, нельзя исключать, что 70-летняя певица подразумевала именно перерыв в выступлениях на территории Белоруссии.
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Алла Пугачева
Вы знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови, отсюда вышел мой отец и дед. Этот концерт совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили, думаю — приду. А больше никуда! Теперь, если выступлю, то только в 80
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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