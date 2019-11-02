Шоу-бизнес
REGNUMПугачева пообещала не выходить на сцену до 80 лет
Не выступать с концертами до исполнения 80 лет пообещала советская и российская певица Алла Пугачева. Соответствующий обет 70-летняя певица дала во время выступления в Минске.
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Вы знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови, отсюда вышел мой отец и дед. Этот концерт совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили, думаю — приду. А больше никуда! Теперь, если выступлю, то только в 80
— Алла Пугачева, исполнительницаФАН вчера в 20:09
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