Вы знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови, отсюда вышел мой отец и дед. Этот концерт совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили, думаю — приду. А больше никуда! Теперь, если выступлю, то только в 80

Не выступать с концертами до исполнения 80 лет пообещала советская и российская певица Алла Пугачева. Соответствующий обет 70-летняя певица дала во время выступления в Минске.

Пугачева пообещала не выходить на сцену до 80 лет

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