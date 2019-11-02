Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияПугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
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Алла Пугачева
А больше никуда! Все, теперь ждите. Теперь я, если выступлю, то лет в 80
— Алла Пугачева, исполнительницаМосковский Комсомолец 15:57

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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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