Шоу-бизнес
РИА НовостиАлла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.
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А больше никуда! Все, теперь ждите. Теперь я, если выступлю, то лет в 80
— Алла Пугачева, исполнительницаМосковский Комсомолец 15:57
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