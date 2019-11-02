А больше никуда! Все, теперь ждите. Теперь я, если выступлю, то лет в 80

Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.

Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

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