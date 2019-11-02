Шоу-бизнес
Народные новостиПугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт
Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет. Об этом звезда объявила во время концерта в белорусском культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена", который прошел накануне, 2 ноября.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Происшествия
Убийство главы центра «Э» по Ингушетии взято на контроль Бастрыкиным
По словам Петренко, председатель СК Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь с расследовании данного уголовного дела.
REGNUM 01:44
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Экономика
Госдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ 01 ноября в 19:20
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Кино
Названы самые страшные монстры из фильмов ужасов
Издание Independent составило список самых пугающих монстров из фильмов ужасов всех времен. Всего в рейтинг вошли 20 персонажей.
Газета.Ru вчера в 01:57
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
Говорит Москва 03:53
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Известия 03:11
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия
В Жуковском потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
РИА Новости 00:51
Происшествия
В Самарской области перевернулся автобус с детьми
От удара микроавтобус перевернулся. Несмотря на то, что всех детей доставили в больницу, никто из них не пострадал.
Kursk.com вчера в 12:42
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Футбол
Матч чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.
РЕН ТВ вчера в 13:12
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 01 ноября в 14:04
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
ToDay News Ufa вчера в 02:49
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Армия и оружие
В США Россию назвали реальной военной угрозой
Россия по-прежнему представляет явную угрозу как собственно для США, так и для американских интересов в Европе, говорится в докладе группы экспертов для стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
Газета.Ru 01:39
Религия
Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье за Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:41
Футбол
Защитник «Спартака» Кутепов рассказал о работе с Тедеско
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, как строится работа в команде с приходом немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера, передает пресс-служба московского клуба.
Газета.Ru 03:12
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Хоккей
Дубль Гурьянова и гол Радулова помогли «Далласу» победить «Монреаль»
ProstoProSport вчера в 23:04