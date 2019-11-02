Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет. Об этом звезда объявила во время концерта в белорусском культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена", который прошел накануне, 2 ноября.

Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт

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