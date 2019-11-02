Шоу-бизнес

Народные новостиНародные новостиПугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт

Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет. Об этом звезда объявила во время концерта в белорусском культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена", который прошел накануне, 2 ноября.
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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