Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Super.ru.

Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет

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