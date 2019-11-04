Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет

Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Super.ru.
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Алла Пугачева с первым за 10 лет концертом в Минске: что будет на выступлении Примадонны

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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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