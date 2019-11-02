Шоу-бизнес

URA.RuURA.RuПугачева заявила, что уходит со сцены

Певица Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея. Артистка заявила об этом на концерте в Минске. где она находится с гастролями. Видео заявления примадонны российской эстрады опубликовал Telegram-канал «Super.ru».
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Алла Пугачева
Вы знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови, отсюда вышел мой отец и дед. Этот концерт совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили, думаю — приду. А больше никуда! Теперь, если выступлю, то только в 80
— Алла Пугачева, исполнительницаФАН вчера в 19:09

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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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