Шоу-бизнес
URA.RuПугачева заявила, что уходит со сцены
Певица Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея. Артистка заявила об этом на концерте в Минске. где она находится с гастролями. Видео заявления примадонны российской эстрады опубликовал Telegram-канал «Super.ru».
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Вы знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови, отсюда вышел мой отец и дед. Этот концерт совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили, думаю — приду. А больше никуда! Теперь, если выступлю, то только в 80
— Алла Пугачева, исполнительницаФАН вчера в 19:09
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
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