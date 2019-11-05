Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

с чего всё началось

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы. Защита настаивает на допросе свидетелей после того, как один из подозреваемых — боевик Хидирнеби Казуев сознался, что планировал не теракт, а заказное убийство Киркорова якобы с подачи Галкина.

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

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