Шоу-бизнес
ИзвестияПугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы. Защита настаивает на допросе свидетелей после того, как один из подозреваемых — боевик Хидирнеби Казуев сознался, что планировал не теракт, а заказное убийство Киркорова якобы с подачи Галкина.
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с чего всё началось
Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.Коммерсантъвчера в 13:25
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Пугачеву и Галкина не стали привлекать свидетелями по делу о покушении на Киркорова
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