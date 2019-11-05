Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияПугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы. Защита настаивает на допросе свидетелей после того, как один из подозреваемых — боевик Хидирнеби Казуев сознался, что планировал не теракт, а заказное убийство Киркорова якобы с подачи Галкина.
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с чего всё началось

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Коммерсантъвчера в 13:25

Подробнее о событии

Киркорова отказались вызывать свидетелем по делу о попытке теракта

РБКвчера в 23:54

Галкина и Пугачеву проверили на причастность к покушению на Киркорова

URA.Ruвчера в 14:59

Пугачеву не стали допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

РИА Новостивчера в 21:45

Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Lenta.ruвчера в 21:05

Пугачеву и Галкина не стали привлекать свидетелями по делу о покушении на Киркорова

Телепрограммавчера в 22:56

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

Коммерсантъвчера в 13:25
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Происшествия

Тела двух маленьких детей нашли в Приморье

Известия вчера в 22:09
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Футбол

Двухлетний сын Соболева попытался сорвать интервью отца

Матч ТВ вчера в 22:46
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info 03 ноября в 08:00
Политика

Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги о Трампе

Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США, сообщает The New York Times.
Интерфакс вчера в 20:42
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Космос

На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика 31 октября в 19:02
Происшествия

В Приморье тигр напал на человека

В Приморье тигр напала на охотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 03:16
Здоровье

Новосибирцам напомнили о вакцинации против ветрянки

Около сотни пациентов в Новосибирске попадают на больничную койку. Ошибаются те, кто считает ветрянку безобидным недугом.
ГТРК Новосибирск 03 ноября в 02:02
Общество

Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе «ВКонтакте»

Причиной сбоев сервисов "ВКонтакте" стал пожар в дата-центре, говорится в сообщении, опубликованном в группе "Команда ВКонтакте".
Интерфакс вчера в 16:48
Происшествия

Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов

BFM.ru вчера в 23:48
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Финансы

Доллар и евро растут: курс валют в Узбекистане

Курсы валют с 5.11.2019 Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь вырос.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:07
Общество

Названы регионы РФ с самым доступным дизельным топливом

Эксперты составили рейтинг регионов с самым доступным дизельным топливом в России.
SpeedMe вчера в 22:48
Общество

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона, данные клиентов «АльфаСтрахования» не подтвердились, пишет РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:33
Здоровье

Уже 860 столичных медиков получили статус «московский врач»

Врачи, имеющие статус «московский врач», которые работают в учреждениях Департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 23:00
Политика

Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
РБК вчера в 14:39
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

РИА Новости вчера в 04:13
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

В качестве приоритетной версии убийства называют служебную деятельность Эльджаркиева.
Кавказ Пост 02 ноября в 21:46
Политика

Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ

Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости 03 ноября в 23:06
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал вчера в 14:37
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском вчера в 09:44
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру

Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Политика

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости вчера в 16:44
Политика

Власти США ввели новые санкции против Ирана

Власти США ввели новые санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
DP.RU вчера в 12:16
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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