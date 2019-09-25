Футбол
Sport24.ruПуйоль отказался от должности спортивного директора «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба, публично заявив об этом в твиттере.
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Пуйоль не захотел возвращаться в «Барселону» в роли спортивного директора
ProstoProSportвчера в 23:50
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Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Здоровье
В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru вчера в 13:56
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Происшествия
Четыре человека госпитализированы после ЧП с самолетом в Барнауле
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
Вести.Ru вчера в 22:51
Происшествия
На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
РИА Новости 24 сентября в 04:50
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Кино
Семьи убитых на премьере «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Близкие погибших выступили против показа фильма "Джокер" в кинотеатре, где их родственники подверглись нападению.
АМИТЕЛ 00:40
Политика
Захарова отреагировала на обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой».
Политическая Экспертиза вчера в 17:26
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Армия и оружие
В Таллине заявили о нарушении Су-34 воздушного пространства Эстонии
В Таллине заявили, что самолет Воздушно-космических сил РФ нарушил воздушное пространство Эстонии.
РЕН ТВ 24 сентября в 05:49
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь
Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России вчера в 08:39
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Футбол
УЕФА расширит высший дивизион Лиги наций до 16 команд
УЕФА планирует изменить формат Лиги наций, сообщает Associated Press. Высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд.
Sport24.ru 23 сентября в 13:39
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем
Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru вчера в 06:42
Интернет
Эксперты создали интерактивную карту для малвари российских хак-групп
Аналитики компаний изучили порядка 2000 экземпляров малвари, чтобы создать интерактивную карту связей между русскоязычными группами «правительственных хакеров».
Хакер Online вчера в 11:45
Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Гаджеты
Google представила Android 10 для слабых смартфонов
В начале сентября компания Google выпустила финальную версию Android 10 для смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:54
Политика
Лавров поблагодарил США за визу после скандала с российской делегацией
Глава МИД России Сергей Лавров "поблагодарил" Вашингтон за то, что ему дали визу для участия в ассамблее ООН, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 03:38
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru вчера в 16:59
Здоровье
Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог
Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Футбол
Определились все пары 1/8 финала Кубка России
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33