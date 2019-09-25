Футбол
Sports.ruПуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»
Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».
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Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК 15:22
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Гаджеты
В России начались продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами
Кубанские новости 16:14
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Происшествия
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
Российская газета 13:46
Происшествия
«Лучшего предпринимателя-2016» и ее мужа арестовали в Чите
Левочкина в 2016 году победила в конкурсе «Лучший предприниматель» в номинации «Бизнес-леди года».
Заб.Ру вчера в 22:13
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам.
РБК 20:31
Технологии
Минпромторг отметил итоги конкурса на разработку самолёта вместо Ан-2
Минпромторг отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого самолёта, который придёт на замену «Кукурузника» Ан-2.
News.ru 23 сентября в 05:52
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости вчера в 05:21
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Экономика
Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года
Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ 20:41
Армия и оружие
В параде в честь основания КНР примут участие 15 тысяч военных
В военном параде, посвященном предстоящему Национальному празднику Китая, примут участие около 15 тысяч военнослужащих.
Труд вчера в 10:12
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что из-за сына страдает его личная жизнь
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Летидор вчера в 10:24
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Политика
США и Япония завершили переговоры по торговому соглашению
Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Коммерсантъ вчера в 00:04
Происшествия
Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия вчера в 08:18
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru вчера в 20:02
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport 17:12
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30