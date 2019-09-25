Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам.

Технологии Минпромторг отметил итоги конкурса на разработку самолёта вместо Ан-2 Минпромторг отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого самолёта, который придёт на замену «Кукурузника» Ан-2.

Общество Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Экономика Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.

Политика Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.

Космос Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.

Экономика Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Волейбол Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика США и Япония завершили переговоры по торговому соглашению Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Происшествия Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".

Недвижимость Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.

Происшествия На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".

Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.