Футбол

Sports.ruSports.ruПуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».
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Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»

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