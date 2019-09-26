Футбол
Sports.ruПуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»
Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пуйоль не захотел возвращаться в «Барселону» в роли спортивного директора
ProstoProSportвчера в 23:50
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.
РБК вчера в 22:58
Происшествия
Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей
Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.
Известия 02:26
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Киберспорт
«Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты
Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».
Коммерсантъ 01:10
Единоборства
Нурмагомедова вызвал на бой 39-летний бразилец
39-летний бразильский боец смешанных единоборств Леонарду Сантос бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат вчера в 04:16
Политика
Губернатор назначил нового министра строительства Пермского края
Кадровые решения связаны с увеличением объемов строительства в регионе. Министром строительства Пермского края назначили Андрея Колмогорова.
Properm.ru 01:50
Кино
Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»
Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).
REGNUM 00:57
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Звезды российского шоу-бизнеса пошутили над похожим на Собчак Галкиным
Российский артист Максим Галкин узнал, что похож на телеведущую Ксению Собчак. Об этом он рассказал на странице в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 16:09
Транспорт
В России предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах
Российская газета 02:44
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru вчера в 08:00
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов
В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России.
REGNUM вчера в 02:34
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском вчера в 01:07
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
Здоровье
Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 вчера в 09:55
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Армия и оружие
В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР
Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.
Военное обозрение вчера в 13:27
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК вчера в 17:56
Интернет
Эксперты создали интерактивную карту для малвари российских хак-групп
Аналитики компаний изучили порядка 2000 экземпляров малвари, чтобы создать интерактивную карту связей между русскоязычными группами «правительственных хакеров».
Хакер Online вчера в 11:45
Происшествия
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Польский дипломат заговорил от лица США в Совбезе ООН
Лавров назвал такой шаг прозорливым, особенно учитывая, что сейчас США, как принимающая страна, не исполняют свои обязательства.
РЕН ТВ 02:12
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM вчера в 16:15