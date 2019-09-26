Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».

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Политика Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

Происшествия Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Киберспорт «Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».

Единоборства Нурмагомедова вызвал на бой 39-летний бразилец 39-летний бразильский боец смешанных единоборств Леонарду Сантос бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории.

Политика Губернатор назначил нового министра строительства Пермского края Кадровые решения связаны с увеличением объемов строительства в регионе. Министром строительства Пермского края назначили Андрея Колмогорова.

Кино Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам» Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Звезды российского шоу-бизнеса пошутили над похожим на Собчак Галкиным Российский артист Максим Галкин узнал, что похож на телеведущую Ксению Собчак. Об этом он рассказал на странице в социальной сети Instagram.

Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

Технологии Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.

Политика Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.

Политика К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.

Здоровье Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.

Здоровье Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

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Армия и оружие В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.

Политика Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.

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Происшествия Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.

Политика Польский дипломат заговорил от лица США в Совбезе ООН Лавров назвал такой шаг прозорливым, особенно учитывая, что сейчас США, как принимающая страна, не исполняют свои обязательства.