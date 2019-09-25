Футбол

Sports.ruSports.ruПуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».
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Пуйоль не захотел возвращаться в «Барселону» в роли спортивного директора

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Карлес Пуйоль
Испанский футболист
Испанский футболист, выступал главным образом на позиции центрального защитника, он также мог играть на обоих флангах, в основном, на правом, и считался одним из лучших защитников своего поколения. Всю карьеру провёл в испанском клубе «Барселона», был капитаном команды с 2004 по 2014 год, сыграл в её составе 593 матча и забил 18 мячей.
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