Футбол
Sports.ruПуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»
Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».
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Пуйоль не захотел возвращаться в «Барселону» в роли спортивного директора
ProstoProSportвчера в 23:50
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Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
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В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
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Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
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В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны
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РБК 04:26
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
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Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
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Против первого вице-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело
Против первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика возбуждено уголовное дело.
URA.Ru вчера в 03:13
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Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Причиной особого внимания к исправительному учреждению стала распространенная в интернете информация о том, что группа заключенных избила и надругалась над другим заключенным колонии.
Российская газета 04:32
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Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.
РБК 02:04
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В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru вчера в 16:39
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В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР
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Российская газета вчера в 07:57
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
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Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
Байден прокомментировал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп поставил свои интересы выше государственных.
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Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Транспорт
Депутат Госдумы: технология теплых дорог разрушает покрытие
Ранее RT со ссылкой на работу специалистов из РосдорНИИ сообщил, что эксперты предложили использовать для борьбы с обледенением на дорогах и сугробами так называемые теплые дороги: то есть укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ).
РИА Новости 04:28