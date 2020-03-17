Музыка

Газета.RuГазета.Ru«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020". Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте коллектива, однако без уточнения, в каком именно качестве он туда отправится.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов поедет на «Евровидение»-2020 вместе с Little Big

Собака.ru06:32

Little Big возьмет на «Евровидение» «запрещенного» участника

Московский Комсомолец12:10

Пухлый танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Известия09:11

Little Big раскрыли, поедет ли танцующий Пухляш на «Евровидение»

URA.Ru07:58

Илья Прусикин сообщил, что «пухляш» из клипа поедет на Евровидение

РИА Новости07:05

Заринский «пухляш» все-таки отправится на Евровидение с группой Little Big

Аргументы и Факты - Алтай08:20

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

ToDay News Ufa15:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:36, Ашберн

Комментарии

Теннис

«Ролан Гаррос» из-за коронавируса перенесен на конец сентября

Открытый чемпионата Франции по теннису перенесен из-за пандемии коронавируса. «Ролан Гаррос» состоится с 20 сентября по 4 октября.
Bookmaker-ratings.ru 11:59
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Музыка

Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима

Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
Gazeta.SPb 05:09
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Экономика

Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30 процентов

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30 процентов по сравнению с январем 2019 года.
Lenta.ru 22:04
Общество

Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным

Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
РЕН ТВ 21:14
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Общество

CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 21:30
Шоу-бизнес

Гарик Сукачев изменил текст песни про бабушку из-за коронавируса

ФАН 18:29
Авто

Автомобили с пробегом подорожают в России

Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
32CARS.ru 17:15
Наука

На риск заражения коронавирусом влияет группа крови

Ученые из Китая провели исследование и выделили пациентов с определенной группой крови, которые больше всех подвержены риску заражения коронавирусом.
Волга-Медиа 21:54
Здоровье

В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности

По последним данным, в Красноярском крае 390 человек находится на домашней самоизоляции.
Северный город 06:27
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста 13:49
Культура

Хакасия может стать пилотным регионом для «Национальных приоритетов»

Хакасия может войти в число первых регионов, где АНО «Национальные приоритеты» будет внедрять мониторинг и развитие форматов участия граждан в нацпроектах.
ИА Хакасия 21:45
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Политика

Крым отметит шестую годовщину воссоединения с РФ

Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:53
Авто

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Цены начинаются от 10 290 000 рублей. Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года.
110km.ru 10:27
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Российская газета 11:47
Происшествия

Полицейские задержали двух кузбасских рэкетиров

Бандиты были задержаны в тот момент, когда была организована очередная передача денег, размер которой составлял 115 тысяч рублей.
Московский комсомолец Кузбасс 22:28
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в рестораны заболевших и пенсионеров

Рестораторы Москвы получили рекомендации от Минпромторга по работе во время пандемии COVID-2019.
Коммерсантъ 16:01
Футбол

Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.
Матч ТВ 16:21
Происшествия

В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека

В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.
Российская газета 21:40
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК 17:21
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Политика

Митинг против обнуления сроков правления Путина пройдёт на КСК в Чите

В Чите на КСК 22 марта пройдёт митинг против обнуления сроков президента России Владимира Путина.
ZAB.RU 22:30
Политика

Байден побеждает на праймериз во Флориде и Иллинойсе

Накануне в столице США Вашингтоне прошли первые дебаты кандидатов американской Демократической партии, в которых принимали участие Джо Байден и Берни Сандерс.
Коммерсантъ 20:37
Политика

На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Lenta.ru 04:08
Шоу-бизнес

Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева

Live24 07:05
Общество

Путин наградил Ротенберга званием героя труда

Муксун.fm 07:22
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
Конкурс «Евровидение»Больше новостей по теме
Главное