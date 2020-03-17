Музыка
Газета.Ru«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020". Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте коллектива, однако без уточнения, в каком именно качестве он туда отправится.
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Заринский «пухляш» все-таки отправится на Евровидение с группой Little Big
Аргументы и Факты - Алтай08:20
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