Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПукки обошел Дзюбу в гонке бомбардиров Евро-2020

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции. Для форварда «Норвича» этот гол стал 10-м в отборе чемпионата Европы. По данному показателю он обошел капитана сборной России Артема Дзюбу (9 мячей).
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