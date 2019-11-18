Футбол
Спорт-ЭкспрессПукки обошел Дзюбу в гонке бомбардиров Евро-2020
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции. Для форварда «Норвича» этот гол стал 10-м в отборе чемпионата Европы. По данному показателю он обошел капитана сборной России Артема Дзюбу (9 мячей).
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Финский нападающий сместил Дзюбу на 6 место в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 16:00
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