Футбол
Спорт-ЭкспрессПукки обошел Дзюбу в гонке бомбардиров Евро-2020
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции. Для форварда «Норвича» этот гол стал 10-м в отборе чемпионата Европы. По данному показателю он обошел капитана сборной России Артема Дзюбу (9 мячей).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Политика
Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Теннис
Россия обыграла Хорватию на старте Кубка Дэвиса
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Футбол
Швейцария и Дания вышли на Евро-2020
У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
Происшествия
Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве
На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении
В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Политика
Климкин: разведение сил в Донбассе является успехом Путина
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Политика
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
«Выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств — участниц Содружества Независимых Государств», — говорится в тексте указа.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Общество
Путин поддержал строительство моста через Лену
Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Общество
В Москву из Ирака прилетел самолет с российскими детьми
Самолет МЧС России доставил в Москву российских детей из Ирака, сообщает в понедельник, 18 ноября, пресс-служба Министерства здравоохранения.
Гаджеты
AMD представит новую линейку топовых видеокарт в начале января
Общество
Star Wars Jedi: Fallen Order показала уверенный старт в Steam
ЕА ещё не успела рассказать о продажах Star Wars Jedi: Fallen Order, но первые признаки финансового успеха налицо — новинка показала уверенный старт в английской рознице, а теперь ещё и в Steam.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Как сообщалось, в последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения протестующих с полицией, манифестанты начали занимать кампусы местных университетов.