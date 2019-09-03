Общество
Телеканал Санкт-Петербург«Пулково» рассчитывает получить статус «открытого неба» до конца года
Решение о присвоении петербургскому аэропорту пятой и седьмой степени авиационной свободы одобрено президентов России.
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Политика
МИД РФ призвал Запад прекратить искажать исторические факты
Представитель МИД РФ призвала западных партнеров не искажать исторические факты, а также прекратить подрыв существующей международно-правовой системы и международного права.
ФАН 09:10
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ 07:34
Волейбол
Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.
РИА Новости 09:17
Кино
Роберт Паттинсон рассказал, как получил роль Бэтмена
В развёрнутом интервью изданию Variety Роберт Паттинсон впервые подробно поведал историю о том, как он добивался роли Тёмного рыцаря в предстоящем «Бэтмене» от режиссёра и сценариста Мэтта Ривза.
Фильм Про 06:23
Общество
Россияне проявили Honor
Китайские смартфоны показали хорошие продажи и в августе: с 12 по 18 августа общая доля Huawei и Honor на рынке составила 37% в штучных продажах, в то время как годом ранее за аналогичный период показатель составлял 29%, следует из данных ритейлеров, с которыми ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 03:00
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Хоккей
В США появились хлопья с Овечкиным. Деньги пойдут на борьбу с раком
Продукт называется Ovi O's, на пачках использовано изображение хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина.
Pravda.Ru 08:12
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Происшествия
Блогер Владислав Синица осужден на пять лет за пост в Twitter
С самого начала прокурор требовал назначить наказание блогеру в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, однако суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, признав виновным в совершении преступления в соответствии со статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
SM News вчера в 05:12
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices вчера в 14:24
Теннис
Медведев победил Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РИА Новости вчера в 17:09
Экономика
Греф посетил Иркутскую область и ответил на критику Путина Сбербанка
3 сентября Герман Греф прибыл в Тулун и сделал заявление о том, что Сбербанк реструктурирует кредиты предприятиям, предпринимателям и жителям Иркутской области, пострадавшим из-за паводка.
Дождь вчера в 10:05
Футбол
Джикия: если шотландцы не верят в свою сборную, пусть болеют за нас
Сборная России, продолжающая подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (Глазго, 6 сентября) и Казахстаном (Калининград, 9 сентября), провела в среду утром тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего днём вылетела в Глазго.
News.ru 08:52
Экономика
Торговый дефицит США сократился в июле на 2,7%
Фото: EPA-EFE / ETIENNE LAURENT Дефицит торгового баланса в июле сократился на 2,7% и составил $54 млрд, свидетельствуют данные Министерства торговли США.
Вести.Финанс 09:17
Политика
Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Политика
Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Путин считает тревожной
На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.
REGNUM 07:42
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Наука
У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов
Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.
Индикатор 05:07
Экономика
Орешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц
Минэкономразвития готовит предложения в законы и нормативные акты, чтобы кардинально снизить расходы физического лица для признания себя банкротом через суд, заявил в интервью Business FM министр Максим Орешкин.
Ведомости 08:35
Энергетика
Польша отказалась закупать газ у России после 2022 года
Польский энергетический концерн PGNiG после 2022 года не станет заключать контракт на покупку газа с Газпромом, заявил глава польской компании Перт Вожняк.
Взгляд.ру 07:15
Футбол
«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона
«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли.
Чемпионат 07:39
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Политика
Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду законопроект о химической кастрации и открытом реестре педофилов.
РБК 07:55
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53