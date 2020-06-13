Коронавирус
Газета.RuПульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После этого у многих пациентов образуются фиброзные изменения.
Читать в источнике
Оценить292
с чего всё началось
После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет.Радио Sputnikвчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса
Комсомольская правдавчера в 23:14
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Культура
Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец
Super.ru 12 июня в 11:10
Политика
Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями
Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он.
Российская газета 06:10
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Общество
В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Кино
Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»
Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
Актуальные Новости вчера в 04:34
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Происшествия
На российский поселок обрушился крупный град и привел к режиму ЧС
В российском поселке Николаевка (Еврейская автономная область) выпал крупный град. Обрушившиеся осадки вынудили власти ввести режим ЧС.
Lenta.ru 08:38
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов.
Комсомольская правда вчера в 16:11
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily 12 июня в 06:23
Киберспорт
В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain
В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 12 июня в 03:21
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Здоровье
Коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей
Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 14 июня в эфире программы ГТРК «Чита» сказал, что коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей.
Zabnews.ru 07:35
Происшествия
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК РФ по региону.
РИА Новости 08:26
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Футбол
Российский бизнесмен Зингаревич планирует приобрести французский клуб
Российский бизнесмен Антон Зингаревич готов купить «Шатору» - французский клуб, который выступает в лиге 2. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, сообщил Get Football News France.
ProstoProSport 07:30
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
Общество
В Санкт-Петербурге частично затопило временный госпиталь «Ленэкспо»
По ее данным, затопило третий пост, вода подступает к кроватям. До этого в госпитале обвалился потолок.
Znak.com 06:54
Политика
Путин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
Транспорт
Москвичи продлили почти 60 тысяч проездных
Почти 60 тысяч проездных продлили пассажиры транспорта Москвы за два дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:22
Театры
БДТ покажет первый в России Minecraft-спектакль по произведению Чехова
Сегодня, 14 июня, Большой драматический театр (БДТ) в Санкт-Петербурге проведет премьерный в стране Minecraft-спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».
Gazeta.SPb 04:17
Спорт
Все анонсы и трейлеры Future Games Show
Srnsk 05:24
Экономика
Сбербанк прирастает картами — он получит контроль в компании «2ГИС»
Сбербанк получит 72% одной из самых дорогих компаний рунета — «2ГИС», которую в рамках сделки оценили в 14,3 млрд рублей, 3% будет у совместного предприятия банка и Mail.ru Group.
BFM.ru 11 июня в 23:34
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17