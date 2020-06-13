После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет.

с чего всё началось

Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После этого у многих пациентов образуются фиброзные изменения.

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

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