Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После этого у многих пациентов образуются фиброзные изменения.
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19

После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

Пульмонолог сообщил о длительном восстановлении легких после коронавируса

РБК02:30

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:16

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

РИА Новостивчера в 20:01

Врач рассказал, как восстанавливаются легкие после коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:35

Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19

Известиявчера в 21:50

Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:14

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19

Радио Sputnikвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

BFM.ru 07:59
1,3K
Культура

Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец

Super.ru 12 июня в 11:10
4
Политика

Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями

Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он.
Российская газета 06:10
536
Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
180
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1K
Общество

В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
1,2K
Кино

Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
Актуальные Новости вчера в 04:34
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
502
Происшествия

На российский поселок обрушился крупный град и привел к режиму ЧС

В российском поселке Николаевка (Еврейская автономная область) выпал крупный град. Обрушившиеся осадки вынудили власти ввести режим ЧС.
Lenta.ru 08:38
14
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
70
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов.
Комсомольская правда вчера в 16:11
19
Культура

Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Афиша Daily 12 июня в 06:23
35
Игры

Раскрыт секрет создания игры Mafia: Definitive Edition

Live24 02:03
13
Киберспорт

В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain

В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 12 июня в 03:21
Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
8
Здоровье

Коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей

Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 14 июня в эфире программы ГТРК «Чита» сказал, что коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей.
Zabnews.ru 07:35
1
Происшествия

В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов

Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК РФ по региону.
РИА Новости 08:26
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Футбол

Российский бизнесмен Зингаревич планирует приобрести французский клуб

Российский бизнесмен Антон Зингаревич готов купить «Шатору» - французский клуб, который выступает в лиге 2. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, сообщил Get Football News France.
ProstoProSport 07:30
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,7K
Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
64
Общество

В Санкт-Петербурге частично затопило временный госпиталь «Ленэкспо»

По ее данным, затопило третий пост, вода подступает к кроватям. До этого в госпитале обвалился потолок.
Znak.com 06:54
8
Происшествия

В Пензе забравшегося на грузовой вагон школьника убило током

News.ru 05:08
5
Политика

Путин рассказал, в чем сила России

Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
3
Транспорт

Москвичи продлили почти 60 тысяч проездных

Почти 60 тысяч проездных продлили пассажиры транспорта Москвы за два дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:22
160
Театры

БДТ покажет первый в России Minecraft-спектакль по произведению Чехова

Сегодня, 14 июня, Большой драматический театр (БДТ) в Санкт-Петербурге проведет премьерный в стране Minecraft-спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».
Gazeta.SPb 04:17
15
Спорт

Все анонсы и трейлеры Future Games Show

Srnsk 05:24
Экономика

Сбербанк прирастает картами — он получит контроль в компании «2ГИС»

Сбербанк получит 72% одной из самых дорогих компаний рунета — «2ГИС», которую в рамках сделки оценили в 14,3 млрд рублей, 3% будет у совместного предприятия банка и Mail.ru Group.
BFM.ru 11 июня в 23:34
463
Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
96
Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное