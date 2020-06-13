Коронавирус
Газета.RuПульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После этого у многих пациентов образуются фиброзные изменения.
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с чего всё началось
У части переболевших проблемы еще не закончились, отметил в интервью радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса
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