Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После этого у многих пациентов образуются фиброзные изменения.
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с чего всё началось

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19

У части переболевших проблемы еще не закончились, отметил в интервью радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

Врач рассказал, как восстанавливаются легкие после коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:35

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:16

Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:14

Пульмонолог сообщил о длительном восстановлении легких после коронавируса

РБК02:30

Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19

Известиявчера в 21:50

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

РИА Новостивчера в 20:01

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Происшествия

В Норильск доставили новые емкости для сбора нефтепродуктов

ТАСС 02:55
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала фото после выписки из роддома

Недавно Кравец поделилась архивным снимком в Instagram, где они стоят возле роддома. Подписчики умилились фотографией.
Lisa.ru 02:45
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
7,4K
Происшествия

В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
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Здоровье

Беспрецедентный рост - в Югре 229 заболевших коронавирусом за сутки

С начала пандемии коронавирусом в Югре заразились 4 569 человек, в том числе 229 за прошедшие сутки.
СургутИнформТВ 03:45
Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
54
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию

StarHit.ru вчера в 09:19
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Общество

За сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число больных превысило 520 тысяч За сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения COVID-19, общее число больных достигло 520129.
АМИТЕЛ вчера в 04:48
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

РИА Новости 12 июня в 19:54
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,4K
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

У главы Сургута выявили коронавирус

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 01:11
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Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
1K
Космос

Учёные разгадали тайну радиосигналов из глубин Антарктиды

Импульсная антенна ANITA, поднятая над Антарктидой отметила появление необычных радиосигналов, идущих от поверхности.
HotGeo 11 июня в 06:19
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
773
Происшествия

На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
6
Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
7
Общество

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
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Здоровье

Хирург Борзуох Мохаммади назвал необычные признаки рака кишечника

Хирург Борзуох Мохаммади рекомендует обратить внимание на несварение желудка, частые острые боли и изжогу, которые могут являться признаками рака.
Дни24 вчера в 05:21
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
2,1K
Происшествия

На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера

Региональный главк МЧС сообщил, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер.
Вести.Ru вчера в 20:40
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Армия и оружие

В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки

РИА Новости вчера в 03:19
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Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
1,4K
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

РИА Новости 01:43
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Общество

Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
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Главное