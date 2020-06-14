Коронавирус
Российская газетаПульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Эксперт сравнил процесс восстановления легких после COVID-19 с тем, какой был после свиного грипп N1H1, который считался пандемией 2009 года. Сейчас российские ученые активно работают над лекарством от коронавируса, которым в мире заболели свыше семи миллионов человек.
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с чего всё началось
У части переболевших проблемы еще не закончились, отметил в интервью радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса
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