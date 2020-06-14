Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Эксперт сравнил процесс восстановления легких после COVID-19 с тем, какой был после свиного грипп N1H1, который считался пандемией 2009 года. Сейчас российские ученые активно работают над лекарством от коронавируса, которым в мире заболели свыше семи миллионов человек.
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с чего всё началось

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19

У части переболевших проблемы еще не закончились, отметил в интервью радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:16

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19

Радио Sputnikвчера в 19:00

Врач рассказал, как восстанавливаются легкие после коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:35

Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19

Известиявчера в 21:50

Названы сроки восстановления легких после коронавируса

URA.Ruвчера в 21:26

Пульмонолог рассказал, как восстанавливаются легкие после COVID-19

РИА Новостивчера в 20:01

Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:14
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Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Lenta.ru вчера в 20:29
16
Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 10:25
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Общество

Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей

Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 21:42
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
6
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Общество

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
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Финансы

Курс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 11 июня в 14:55
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Общество

25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм

Lenta.ru вчера в 17:01
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Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Коммерсантъ вчера в 16:44
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Единоборства

Грузин Двалишвили на UFC on ESPN 10 победил Лопеза

В Лас-Вегасе на арене APEX проходит турнир UFC on ESPN 10. Состоялись бои предварительного карда.
Спорт-Экспресс вчера в 21:00
Политика

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
1,2K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1,2K
Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru вчера в 11:55
7
Политика

Washington Examiner (США): мэр Сиэтла Дженни Дуркан живет в Ла-Ла Ленде (Washington Examiner)

Протестующие уже захватили часть Сиэтла и провозгласили его «автономной зоной», но складывается впечатление, что мэра города это не волнует.
ИноСМИ вчера в 09:40
Здоровье

Ирина Солдатова поддержала оптимизацию в омской лаборатории

Планы по оптимизации поддержала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Om1.ru вчера в 08:38
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Происшествия

В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК вчера в 17:36
117
Футбол

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу»

Евро-футбол.ру вчера в 11:10
Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

Известия вчера в 18:55
59
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
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Здоровье

Диетологи рассказали, почему вам не нужно есть салат из огурцов и помидоров этим летом

Например, в одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, содержащийся в ягоде витамин В нужен для нормального роста тканей, а в кожуре есть флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Общество

Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы

Коронавирус SARS-COV-2 способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы.
РБК 00:06
16
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП.
REGNUM 01:00
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Шоу-бизнес

Пелагея стала выглядеть лучше после развода

В июле пара официально оформит развод. Свобода пошла певице на пользу. Сейчас она выглядит как никогда хорошо.
Экспресс газета 00:49
2
Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
475
Шоу-бизнес

Охлобыстин обратился к журналистам после ДТП с Ефремовым

Российский актер Иван Охлобыстин опубликовал в соцсетях обращение к журналистов, которых попросил не вмешивать экс-супругу Михаила Ефремова Ксению Качалину в обсуждение и освещение темы смертельного ДТП, в результате которого погиб человек.
Московский Комсомолец вчера в 22:27
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Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
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Экономика

МВФ: за чертой бедности окажутся 100 млн человек

Глава Международного Валютного Фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может оставить за чертой бедности до 100 млн человек по всему миру, передаёт её слова РИА Новости.
Право.ру 11 июня в 12:09
3
Общество

Михаил Леонтьев вступился за Ефремова

Телеведущий Михаил Леонтьев считает "моральными уродами" тех людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:59
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