У части переболевших проблемы еще не закончились, отметил в интервью радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

с чего всё началось

Эксперт сравнил процесс восстановления легких после COVID-19 с тем, какой был после свиного грипп N1H1, который считался пандемией 2009 года. Сейчас российские ученые активно работают над лекарством от коронавируса, которым в мире заболели свыше семи миллионов человек.

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

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