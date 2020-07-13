Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя они в отличие, к примеру, от алкоголя и табака не являются подакцизными.

с чего всё началось

Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров, поясняет Гуськов.

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