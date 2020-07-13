Общество
ВедомостиПульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров, поясняет Гуськов.
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с чего всё началось
Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя они в отличие, к примеру, от алкоголя и табака не являются подакцизными.Ведомостивчера в 17:20
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
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Армия и оружие
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Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
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Общество
Миллионеры попросили правительство поднять им налоги из-за пандемии
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ToDay News Ufa вчера в 08:33
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Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
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Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор "МБХ Медиа" Сергей Простаков заявил, что увольняется с поста после того, как его обвинили в домогательствах.
Газета.Ru 04:12
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РИА Новости 12 июля в 03:56
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
После развода с Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный оставил себе загородный коттедж в элитном посёлке, в котором сейчас и проживает.
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Игры
Авторы Deadly Premonition 2 перепишут сценарий после обвинений в оскорблении трансгендеров
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CyberSport.ru вчера в 23:36
Культура
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37-летний актёр признался, что очень любит читать в Интернете отзывы о фильмах со своим участием Основной работой Генри Кавилла сейчас является перевоплощение в Геральта из Ривии в сериале Netflix «Ведьмак».
Inc-news.ru вчера в 11:03
Общество
Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни
Известия вчера в 19:41
Гаджеты
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Astera вчера в 14:59
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В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com 04:07
Политика
Неменский рассказал о последствиях, если на Украине начнется пророссийское движение
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Народные новости 03:07
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Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
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Общество
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РБК 03:42
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
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Общество
Названо условие открытия Финляндии для россиян
Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.
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Общество
В России за минувшие сутки выявлено 6 248 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 6 248 новых пациентов с коронавирусом в 83 регионах, из них 1 531 (24,5%) не имеет клинических проявлений болезни.
UfaTime.ru 04:35
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток
«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51