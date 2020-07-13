Общество

ВедомостиВедомостиПульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров, поясняет Гуськов.
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с чего всё началось

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя они в отличие, к примеру, от алкоголя и табака не являются подакцизными.
Ведомостивчера в 17:20

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Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

News.ru03:56

Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров

РБК04:26

Приказ Минфина сделал невозможным ввоз пультов дистанционного управления в Россию

Интерфакс04:04

Ошибка Минфина может остановить сборку телевизоров в стране

Ридус04:49

Российские заводы электроники могут остановить из-за правовой коллизии

Коммерсантъ02:52

Пульты ДУ приравняют к табаку и алкоголю

РЕН ТВ00:57

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Ведомостивчера в 17:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
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Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс 12 июля в 11:51
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 00:55
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Общество

Миллионеры попросили правительство поднять им налоги из-за пандемии

83 миллионера обратились к правительствам разных стран с предложением поднять налоги для состоятельных людей, а полученные средства пустить на борьбу с пандемией, поддержку граждан и оздоровление экономики, пишет «Царьград».
Экспресс газета 01:02
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Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 08:33
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Политика

Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости вчера в 04:58
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Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
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Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор "МБХ Медиа" Сергей Простаков заявил, что увольняется с поста после того, как его обвинили в домогательствах.
Газета.Ru 04:12
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 12 июля в 03:56
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Экономика

«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года

"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного

После развода с Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный оставил себе загородный коттедж в элитном посёлке, в котором сейчас и проживает.
CT news 02:37
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Игры

Авторы Deadly Premonition 2 перепишут сценарий после обвинений в оскорблении трансгендеров

Несколько сцен Deadly Premonition 2 будут переписаны из-за того, что некоторые пользователи увидели в них оскорбления трансгендеров.
CyberSport.ru вчера в 23:36
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Культура

Генри Кавилл ответил на критику фанатов «Ведьмака»

37-летний актёр признался, что очень любит читать в Интернете отзывы о фильмах со своим участием Основной работой Генри Кавилла сейчас является перевоплощение в Геральта из Ривии в сериале Netflix «Ведьмак».
Inc-news.ru вчера в 11:03
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Общество

Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни

Известия вчера в 19:41
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Гаджеты

Xiaomi сломала свой новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi Mi A3 регулярно получает обновления, но в текущем году все апдейты для модели оказались неудачными, и очередное обновление под номером V11.0.3.0.QFQMXTC не стало исключением.
Astera вчера в 14:59
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Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com 04:07
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Политика

Неменский рассказал о последствиях, если на Украине начнется пророссийское движение

Пророссийской части населения Украины грозит жесткая расправа, если она заговорит о себе, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Народные новости 03:07
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Происшествия

Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
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Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Слово и Дело 03:14
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Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
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Происшествия

Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском ГПЗ

Известия 04:17
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Общество

«Северный поток» остановлен на техобслуживание

Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
RT на русском 01:59
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Общество

Названо условие открытия Финляндии для россиян

Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Lenta.ru 02:58
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Общество

В России за минувшие сутки выявлено 6 248 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировано 6 248 новых пациентов с коронавирусом в 83 регионах, из них 1 531 (24,5%) не имеет клинических проявлений болезни.
UfaTime.ru 04:35
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Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток

«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM 03:58
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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