Пользователи сети обратили внимание, что в официальном российском магазине Sony выросли цены на некоторые бандлы с PlayStation 4. PlayStation 4 Slim на 1 ТБ в комплекте с Days Gone, God of War, The Last of Us Remastered и подпиской PS Plus на 3 месяца подорожала с 26 до 30 тысяч рублей, а PlayStation 4 Pro на 1 ТБ в комплекте с Horizon Zero Dawn и God of War — с 35 тысяч до 38 тысяч рублей.