Общество
ВедомостиПульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Читать в источнике
Оценить864
с чего всё началось
Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя они в отличие, к примеру, от алкоголя и табака не являются подакцизными.Ведомостивчера в 17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Технологии
МегаФон предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков
14 июля МегаФон запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Юга.ру 06:15
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Политика
Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Футбол
Газизов заявил, что передал акции «Уфы» после назначения в «Спартак»
Напомним, Газизов был генеральным директором «Уфы» с 2012 года. После назначения на эту должность он купил часть акций клуба.
REGNUM 07:32
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
После назначения выплаты деньги будут направлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя.
Shraibikus News 07:43
Игры
Онлайн-презентацию Ubisoft Forward посмотрели 2,3 млн человек
Goroday.ru вчера в 17:08
Шоу-бизнес
В США умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Американская актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от онкологического заболевания, сообщил ее муж, голливудский актер Джон Траволта, 13 июля в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 06:07
Политика
Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России до 31 июля
Согласно постановлению, запрет на рейсы из России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, Швеции и Украины в Австрию, который должен был закончиться 15 июля, продлен до конца месяца.
РБК 03:59
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Женщина сообщила о том, что 8 июля подала на развод с супругом после 10 лет брака, в котором у них появилось двое сыновей.
Evo-rus.com 04:45
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
Общество
Текслер уволил начальника управления делами губернатора
Алексей Текслер освободил от должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Евгения Алексеева.
Znak.com 06:21
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM 12 июля в 15:49
Армия и оружие
Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией
Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них.
МонаВиста 07:03
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец 03:49
Общество
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Газета.Ru 05:46
Футбол
Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе
Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк посту бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 06:02
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51