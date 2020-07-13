Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя они в отличие, к примеру, от алкоголя и табака не являются подакцизными.

с чего всё началось

Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Технологии МегаФон предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков 14 июля МегаФон запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 203

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 975

Политика Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru". 51

Футбол Газизов заявил, что передал акции «Уфы» после назначения в «Спартак» Напомним, Газизов был генеральным директором «Уфы» с 2012 года. После назначения на эту должность он купил часть акций клуба.

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 55

Шоу-бизнес В США умерла жена Джона Траволты Келли Престон Американская актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от онкологического заболевания, сообщил ее муж, голливудский актер Джон Траволта, 13 июля в Instagram. 53

Политика Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России до 31 июля Согласно постановлению, запрет на рейсы из России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, Швеции и Украины в Австрию, который должен был закончиться 15 июля, продлен до конца месяца.

Общество Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет. 49

Общество Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе. 13

Общество Текслер уволил начальника управления делами губернатора Алексей Текслер освободил от должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Евгения Алексеева. 3

Армия и оружие Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них. 87

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 24