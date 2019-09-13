Политика
REGNUMПушилин: Интеграция ДНР с Россией не противоречит Минским соглашениям
Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Денис Пушилин заявил, что власти ДНР видят своей задачей максимальную интеграцию в российское пространство вплоть до вхождения в состав России «на правах федеративного округа».
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В Госдуме отреагировали на заявление Пушилина о стремлении ДНР войти в состав РФ
ФАН12 сентября в 10:40
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:08
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 10:17
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
ЖКХ
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов
Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости вчера в 05:31
Наука
Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году
Алечский ледник может практически исчезнуть к 2100 году.
Актуальные Новости вчера в 04:37
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт вчера в 05:07
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика
Кремль: Москва и Киев не обсуждали возврат задержанных кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возврате задержанных кораблей на Украину не затрагивался в ходе российско-украинских переговоров.
РЕН ТВ вчера в 06:32
Армия и оружие
Лавров назвал войну в Сирии завершенной
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно" закончилась.
Накануне.Ru вчера в 01:18
Фигурное катание
Ягудин объяснил, чего не хватает российским фигуристам
Чемпионат вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках
Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.
Аргументы и Факты 00:28
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Происшествия
Четверо военных пострадали в Казахстане при хлопке на сгоревшем складе
Известия вчера в 21:23
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Политика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 11 сентября в 10:19
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 12 сентября в 08:50
Культура
Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
ГЛАС.RU вчера в 09:24
Религия
Православная церковь отмечает церковный Новый год или Новолетие
Живая Кубань 00:20
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
РБК вчера в 20:52
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
iReactor вчера в 14:08
Космос
В США удалось получить цветное изображение межзвездной кометы
Сделан цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую открыл астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов, сообщается на сайте американской обсерватории Gemini.
МИР 24 вчера в 20:49