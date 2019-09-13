Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Денис Пушилин заявил, что власти ДНР видят своей задачей максимальную интеграцию в российское пространство вплоть до вхождения в состав России «на правах федеративного округа».

Пушилин: Интеграция ДНР с Россией не противоречит Минским соглашениям

Политика Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Гаджеты Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.

ЖКХ В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Политика Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Общество Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.

Политика Кремль: Москва и Киев не обсуждали возврат задержанных кораблей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возврате задержанных кораблей на Украину не затрагивался в ходе российско-украинских переговоров.

Армия и оружие Лавров назвал войну в Сирии завершенной Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно" закончилась.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Политика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.