Экономика

REGNUMREGNUMПушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Пушилин добавил, что власти ДНР приложат все усилия, чтобы довести зарплаты шахтёров и металлургов до сопоставимого с РФ уровня. Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В ДНР обещают повысить зарплаты и пенсии до уровня Ростовской области

Don2404:21

Пенсии в ДНР доведут до уровня Ростовской области

Rostov gazeta04:07

Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области

Панорама Ростова-на-Дону02:25

Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

REGNUM01:05

Зарплаты в ДНР обещают поднять до уровня Ростовской области

Наше время (г. Ростов-на-Дону)04:36

Зарплаты в ДНР обещают поднять до уровня Ростовской области

Московский Комсомолец04:08

Глава ЛНР пообещал приблизить размер пенсий к уровню Ростовской области

Красная весна03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

РИА Новости вчера в 15:23
Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
РИА Новости 04:36
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
РБК 05:06
Игры

Глава PlayStation: главные инновации PS5 ещё не представлены

Игромания.ру 05:10
Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 04:03
Футбол

ФК «Ростов» объявил о переходе защитника Осипенко из «Тамбова»

REGNUM 05:24
Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК 05:17
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
Политика

Ивановскую внутреннюю политику усилили перед выборами

Издание отмечает, что назначение «расценивается как усиление блока внутренней политики в выборный год».
REGNUM 04:00
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России

Согласно опубликованной информации, кросс-хэтчбек Kia Xceed уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка и в скором времени производство модели будет запушено на калининградском заводе «Автотор».
32CARS.ru 04:21
Общество

Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Вести.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Кино

Создатели «Вторжения» снимут ремейк «Гостьи из будущего»

Авторы картин «Притяжение» и «Вторжение» снимут ремейк популярного советского фильма «Гостья из будущего».
Известия 03:00
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Газета.Ru 02:39
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс 07 января в 10:03
Здоровье

Назвали привычки, которые «убивают» иммунитет

Следующая привычка, которая «убивает» иммунитет, это курение.
МедиаПоток 04:16
Происшествия

В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете

РБК 04:04
Общество

ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год

Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
ТАСС 02:35
Экономика

Кехман обжаловал взыскание с него более 7 млрд рублей долгов

В ноябре этого года исполнительный лист получил "БМ-Банк" на сумму более 11 млрд руб. Решение о выдаче документа, как следует из материалов дела, было также обжаловано Кехманом.
ТАСС 05:06
Кино

Терминатор не спас: сыгравший Джона Коннора актер удивил внешним видом

РЕН ТВ 05:36
Политика

Президента России сегодня ждут в Севастополе

Президента России Владимира Путина ждут сегодня в Севастополе.
Новый День 00:42
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Известия 02:20
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 07 января в 01:50
Общество

Архангельский суд постановил снести построенные на Шиесе объекты

REGNUM 05:35
Космос

Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

VSE42.RU вчера в 23:34
Финансы

Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
РИА Новости 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное