Экономика
REGNUMПушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Пушилин добавил, что власти ДНР приложат все усилия, чтобы довести зарплаты шахтёров и металлургов до сопоставимого с РФ уровня. Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону02:25
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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
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Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Политика
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Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
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На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
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Издание отмечает, что назначение «расценивается как усиление блока внутренней политики в выборный год».
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Согласно опубликованной информации, кросс-хэтчбек Kia Xceed уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка и в скором времени производство модели будет запушено на калининградском заводе «Автотор».
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Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
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Создатели «Вторжения» снимут ремейк «Гостьи из будущего»
Авторы картин «Притяжение» и «Вторжение» снимут ремейк популярного советского фильма «Гостья из будущего».
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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
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Назвали привычки, которые «убивают» иммунитет
Следующая привычка, которая «убивает» иммунитет, это курение.
Общество
ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год
Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
Экономика
Кехман обжаловал взыскание с него более 7 млрд рублей долгов
В ноябре этого года исполнительный лист получил "БМ-Банк" на сумму более 11 млрд руб. Решение о выдаче документа, как следует из материалов дела, было также обжаловано Кехманом.
Политика
Президента России сегодня ждут в Севастополе
Президента России Владимира Путина ждут сегодня в Севастополе.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Финансы
Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.