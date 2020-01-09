Экономика

REGNUMREGNUMПушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Пушилин добавил, что власти ДНР приложат все усилия, чтобы довести зарплаты шахтёров и металлургов до сопоставимого с РФ уровня. Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
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Пенсии в ДНР доведут до уровня Ростовской области

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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области

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Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

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Зарплаты в ДНР обещают поднять до уровня Ростовской области

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Пушилин объявил о повышении зарплат и пенсий в ДНР до уровня Ростовской области к 2022 году

Накануне.Ru04:12

Пушилин заявил о росте зарплат и пенсий в ДНР

Экономика сегодня03:37
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Происшествия

В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

Газета.Ru 02:56
Технологии

«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи

«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 02:04
Авто

Цены на автомобили в России взлетели

С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Lenta.ru 02:28
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru вчера в 11:16
Политика

Постпред Ирана объяснил невозможность переговоров с США

Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.
Известия 04:05
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Общество

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Lenta.ru 04:06
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Гаджеты

Популярный iPhone рекордно подешевел

Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.
Lenta.ru 03:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
REGNUM 03:22
Наука

Еду из воздуха будут производить в лабораториях к 2022 году

Ученые пообещали уже через пару лет производить продовольствие из воздуха, воды и электричества, сообщает портал «Югпресса».
Национальное Аграрное Агентство 00:56
Происшествия

Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в прошлом году восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо семьям своих жертв.
Газета.Ru 02:58
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Футбол

«Манчестер Сити» может купить до шести новых игроков

«Манчестер Сити» может приобрести от 4 до 6 новых игроков в наступившем году. Об этом сообщает The Telegraph.
Чемпионат 03:04
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
Происшествия

В здании ЦБ РФ взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в офисе Центрального банка в Москве при проведении ремонтных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:08
Происшествия

В Липецке мужчину убили одним ударом ножа

Gorod48 вчера в 16:46
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Политика

Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.
Российская газета вчера в 20:52
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Здоровье

Алтайский край возглавил рейтинг регионов по числу самоубийств

Алтайский край лидирует среди регионов России по общему числу суицидов с показателем 54,1 на 100 тыс. жителей, сообщает "Московский комсомолец".
Толк вчера в 23:35
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском вчера в 20:22
Общество

В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
RT на русском 03:52
Общество

Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд

Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Molnet.ru 06 января в 04:40
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Политика

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
RT на русском 02:52
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Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
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