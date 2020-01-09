Экономика
REGNUMПушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Пушилин добавил, что власти ДНР приложат все усилия, чтобы довести зарплаты шахтёров и металлургов до сопоставимого с РФ уровня. Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону02:25
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Технологии
«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи
«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Постпред Ирана объяснил невозможность переговоров с США
Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Гаджеты
Популярный iPhone рекордно подешевел
Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Наука
Еду из воздуха будут производить в лабораториях к 2022 году
Ученые пообещали уже через пару лет производить продовольствие из воздуха, воды и электричества, сообщает портал «Югпресса».
Происшествия
Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в прошлом году восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо семьям своих жертв.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Футбол
«Манчестер Сити» может купить до шести новых игроков
«Манчестер Сити» может приобрести от 4 до 6 новых игроков в наступившем году. Об этом сообщает The Telegraph.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Происшествия
В здании ЦБ РФ взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в офисе Центрального банка в Москве при проведении ремонтных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Происшествия
В Липецке мужчину убили одним ударом ножа
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Здоровье
Алтайский край возглавил рейтинг регионов по числу самоубийств
Алтайский край лидирует среди регионов России по общему числу суицидов с показателем 54,1 на 100 тыс. жителей, сообщает "Московский комсомолец".
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Общество
В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Общество
Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд
Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.