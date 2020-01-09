Экономика
REGNUMПушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Пушилин добавил, что власти ДНР приложат все усилия, чтобы довести зарплаты шахтёров и металлургов до сопоставимого с РФ уровня. Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону02:25
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Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Армия и оружие
Жителей США напугали фейковые SMS о срочном призыве в армию
Информационный ресурс «Business Insider» сообщил о массовой рассылке жителям США смс-сообщений, в тексте которых содержится призыв в срочном порядке посетить ближайший призывной пункт для немедленной отправки в Иран.
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
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В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
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В Брянске произошло страшное ДТП на улице Речной
В Брянске рано утром произошло ДТП на улице Речной в Володарском районе. Информация об этом появилась в соцсетях.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Гаджеты
Популярный iPhone рекордно подешевел
Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Экономика
Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии
Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
Происшествия
СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите
В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
Единоборства
Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram показал подготовку к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Политика
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Армия и оружие
Началась вторая волна ударов по американской базе в Ираке
Вторая волна ударов КСИР по военной базе «Айн аль-Асад», где располагаются войска США, началась в ночь на среду, 8 января.
Политика
Поклонская увидела признаки третьей мировой войны
Самым важным пунктом Поклонская назвала участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Здоровье
В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.