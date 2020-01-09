Экономика

REGNUMREGNUMПушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Пушилин добавил, что власти ДНР приложат все усилия, чтобы довести зарплаты шахтёров и металлургов до сопоставимого с РФ уровня. Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области

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Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
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Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
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