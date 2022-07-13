"Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора", - констатировал Пушилин, добавив, что все осужденные иностранцы подали апелляции на решение донецкого суда.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не подтвердил продажу РФ военной техники, включая беспилотные летательные аппараты, заверив, что Тегеран избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации на Украине.
Украинские вертолеты начали поджигать поля с пшеницей на границе с подконтрольной российским военным Херсонской областью, заявил "РИА Новости" заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.