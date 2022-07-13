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Пушилин: иностранные наемники в ДНР будут расстреляны при отклонении их апелляций

Все иностранные наемники, ранее приговоренные в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни, подали апелляции.
Коммерсантъ
"Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора", - констатировал Пушилин, добавив, что все осужденные иностранцы подали апелляции на решение донецкого суда.
Комсомольская правда
9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни.
Известия
Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
РИА Новости

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