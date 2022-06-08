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Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства Донецкой Народной Республики. «Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — говорится в указе.
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«Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись», − подчеркнул Пушилин.
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В 2013 году был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
URA.Ru
Также Хоценко является выпускником четвёртого потока в "школе губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов.
Life.ru

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