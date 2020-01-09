Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Политика NYT показала видео предполагаемого удара по Boeing в Иране Газета The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где, как предполагает издание, иранская ракета попадает в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский авиалайнер перестал передавать свой сигнал перед тем, как разбился.

Политика Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.

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