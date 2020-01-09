Экономика
РБКПушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.
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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону02:25
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Политика
NYT показала видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
Газета The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где, как предполагает издание, иранская ракета попадает в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский авиалайнер перестал передавать свой сигнал перед тем, как разбился.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон
Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Политика
Власти Абхазии заявляют о попытке госпереворота
Авто
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Транспорт
В железнодорожный узел Петербурга могут вложить 600 млрд рублей
Напомним, в декабре губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о своем участии в совещании с руководством РЖД в Москве, где еще раз подтвердилось намерение вложить порядка 500 млрд рублей в развитие железнодорожного узла Петербурга до 2030 года.
Футбол
Видео с Малкомом стало вторым по популярности в Instagram-аккаунте «433» по итогам 2019 года
Эпизод с участием нападающего «Зенита» Малкома и судьи Евгения Турбина занял второе место по просмотрам в популярном Instagram-аккаунте «433» по итогам 2019 года.
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области
В результате на месте происшествия погиб 44-летний владелец Mitsubishi. Еще два человека получили ранения.
Происшествия
В Киеве опровергли звонок об обстреле из упавшего в Иране самолета
Офис генпрокурора Украины прокомментировал сообщения ряда СМИ, согласно которым один из членов экипажа упавшего в Тегеране самолета перед крушением позвонил родным и сообщил об обстреле лайнера.
Общество
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Энергетика
Белоруссия нашла нефть на январь
Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Экономика
Акции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии
Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
Энергетика
Лукашенко рассердился из-за российского газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассердился из-за стоимости российского газа. Слова главы государства приводит БЕЛТА.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Гаджеты
Таинственная видеокарта AMD Radeon обогнала топовую GeForce RTX 2080 Ti в тесте OpenVR
Генеральный директор AMD Лиза Су ранее уже намекала на «большой Navi», то есть на топовую видеокарту, которая неофициально называется Radeon RX 5900/5900 XT.