Экономика

РБКРБКПушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.
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В ДНР обещают повысить зарплаты и пенсии до уровня Ростовской области

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