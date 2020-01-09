Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

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