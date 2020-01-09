Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Происшествия Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.

Общество Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку по рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Шестуна Аллу Кульбаеву.

Армия и оружие Путину показали макет нового авианосца На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.

Футбол Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

Футбол «Ювентус» готов продать Ругани, которым интересовался «Зенит» Футбольный клуб «Ювентус» готов рассматривать предложения по итальянскому защитнику Даниеле Ругани, сообщает сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Политика Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.

Армия и оружие Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.

Теннис Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.

Недвижимость Девелоперы потеряли 100 млрд рублей из-за реновации в Москве Около 5% участников реновации в Москве отменили запланированную ранее покупку квартиры в новостройке в связи с объявленной властями программой сноса хрущевок, свидетельствуют данные Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомилась "Газета.Ru".

Политика Новый посол Великобритании в РФ прибыла в Москву Новый посол британского диппредставительства Дебора Броннерт прибыла в Москву и вскоре вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.