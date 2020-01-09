Экономика
РБКПушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.
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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону02:25
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
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Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Общество
Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку по рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Шестуна Аллу Кульбаеву.
Армия и оружие
Путину показали макет нового авианосца
На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
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Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
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Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
Технологии
Уязвимости в TikTok позволяли хакерам получить доступ к личным видео
Эксперты компании по кибербезопасности Check Point Research нашли в приложении TikTok «множество уязвимостей», которые могли поставить под угрозу данные пользователей.
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Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
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«Ювентус» готов продать Ругани, которым интересовался «Зенит»
Футбольный клуб «Ювентус» готов рассматривать предложения по итальянскому защитнику Даниеле Ругани, сообщает сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
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Беременная Милла Йовович набрала 22 кг
Известно, что за беременность звезда «Пятого элемента» набрала 22 килограммов.
Футбол
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Официальный сайт «Ахмата» рассказал, что в тренерском штабе команды произошли изменения.
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ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным
Армия и оружие
Опубликованы фотографии результатов удара по базе США в Ираке
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Транспорт
В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге
В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
Недвижимость
Девелоперы потеряли 100 млрд рублей из-за реновации в Москве
Около 5% участников реновации в Москве отменили запланированную ранее покупку квартиры в новостройке в связи с объявленной властями программой сноса хрущевок, свидетельствуют данные Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомилась "Газета.Ru".
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Политика
Новый посол Великобритании в РФ прибыла в Москву
Новый посол британского диппредставительства Дебора Броннерт прибыла в Москву и вскоре вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.