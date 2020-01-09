Экономика
РБКПушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.
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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону02:25
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
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Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
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Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
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