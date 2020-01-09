Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Общество Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента» Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».

Гаджеты Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.

Политика Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.