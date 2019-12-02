Политика

КП - ДонецкКП - ДонецкПушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного

Документом предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского, как государственного, при этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей.
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