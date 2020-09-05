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Интерфакс
Интерфакс

Пушилин приказал ударить по незаконным инженерным сооружениям ВСУ

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы.В источнике
С чего всё началось
«Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район вновь оборудованных украинских позиций)»,— говорится в заявлении
 господина Пушилина на сайте главы ДНР.
Коммерсантъ04:50
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РБК

Глава ДНР приказал уничтожить украинские сооружения у линии разграничения

РБК04:51
Коммерсантъ

Глава ДНР приказал уничтожить сооружения украинских военных у линии разграничения

Коммерсантъ04:50
Интерфакс

Пушилин приказал ударить по незаконным инженерным сооружениям ВСУ

Интерфакс04:15
Lenta.ru

Глава ДНР приказал уничтожить украинские позиции у линии разграничения

Lenta.ru03:46
РИА Новости

Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения

РИА Новости02:57
ТАСС

Глава ДНР приказал уничтожить инженерные сооружения Украины у линии разграничения

ТАСС02:45
Царьград

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