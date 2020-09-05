Пушилин приказал ударить по незаконным инженерным сооружениям ВСУ
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы.В источнике
С чего всё началось
«Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район вновь оборудованных украинских позиций)»,— говорится в заявлении
господина Пушилина на сайте главы ДНР.
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