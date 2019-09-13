Политика
РИА НовостиПушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.
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Хоккей
НХЛ. Овечкин прокомментировал дисквалификацию Кузнецова
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о дисквалификации одноклубника Евгения Кузнецова.
Bookmaker-ratings.ru 05:15
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50
На Багамских островах в результате урагана «Дориан» погибли по меньшей мере 50 человек, при этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
RT на русском 10 сентября в 18:35
Космос
NASA защитило эскизный проект телескопа WFIRST
N+1 09 сентября в 02:01
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Армия и оружие
Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin
«Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — передает агентство сообщение ведомства.
Политика Сегодня 06:22
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM 19:22
Происшествия
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости 15:43
Футбол
Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»
Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
Газета.Ru вчера в 15:19
Культура
Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва 14:00
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Армия и оружие
Лавров заявил, что война в Сирии закончилась
Глава дипведомства подчеркнул, что Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", а также скорейшее преодоление последствий разгула терроризма.
ТАСС вчера в 17:05
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец 10:22
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Политика
WSJ: Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в августе во французском Биаррице назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
ТАСС 17:35
Технологии
МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
МЧС России дало советы и рекомендации, как быть на связи со спасателями в случае чрезвычайной ситуации.
Вечерняя Москва 20:45
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM 17:37
Космос
Несколько фактов о Луне, которые не поддаются научному объяснению
Территория новостей 08:22
Здоровье
Медведев предложил выход по снижению числа абортов
Премьер России предложил вновь вернуть родовые сертификаты, увеличив их сумму, а также направить средства на психологическую поддержку женщин.
VSE42.RU вчера в 01:04