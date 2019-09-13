Политика
РИА НовостиПушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Политика
Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня
Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск вчера в 23:29
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:47
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Путин, Эрдоган и Роухани обсудят ситуацию в Идлибе
РИА Новости 09:40
Политика
Кремль оценил слова Зеленского про санкции против России
Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:35
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Фигурное катание
Ягудин рассказал о своем отношении к церкви
Известный российский фигурист Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к религии и к церкви в частности, передает Sport24.
Газета.Ru 11:53
Гаджеты
Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры
Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.
Astera 14:56
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 15:28
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском вчера в 10:54
Происшествия
Число погибших на Багамах от урагана «Дориан» может вырасти до 2500
Официально сообщается о 50 погибших, но при этом пропавшими без вести до сих пор числятся 2500 человек.
Портал Поиск 11 сентября в 16:31
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Хоккей
Овечкин поддержал дисквалифицированного Кузнецова
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поддержал своего партнера по команде и соотечественника Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина.
Российская газета 06:00
Авто
Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд
В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
Автоновости дня 11 сентября в 06:59
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 11 сентября в 05:29
Фигурное катание
Туктамышева лидирует после короткой программы на Lombardia Trophy
Чемпионка мира-2015 российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире серии "Челленджер" Lombardia Trophy в Италии.
РИА Новости 10:47
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился перед зрителями в Самаре за пьяный концерт
Европейско-Азиатские новости 09 сентября в 22:32
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33