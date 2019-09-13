Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.
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Судьба Донбасса: Глава ДНР сделал важное заявление об интеграции в Россию

Rusvesna.su13:18

Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией

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Пушилин заявил, что ДНР уже начала процесс вхождения в состав России

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ДНР обещала не отказываться от минских соглашений ради вхождения в Россию

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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

РИА Новостивчера в 08:07

В ДНР заявили о стремлении к «максимальной интеграции» с Россией

RT на русскомвчера в 08:38

Пушилин объяснил свое заявление по присоединению ДНР к России

Rambler News Service15:46
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Политика

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 14:26
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начался отек мозга

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Политика

Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
РИА Новости 10:52
Происшествия

В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу

В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana.
Газета.Ru 12:23
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Общество

Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю

По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета 10:01
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов

Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Политика

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:12
Кино

Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»

Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Экономика

В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM 01:34
Общество

Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главреда RT Симоньян

Социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку страницы главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян.
Известия 13:34
Политика

Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Происшествия

Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки

За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Общество

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

РИА Новости 08:46
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM 14:52
Игры

Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3

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Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
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HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
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Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

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Здоровье

Минздрав повысит зарплаты врачам

Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
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На Урале собирают подписи против скандального увольнения гинеколога

Начался сбор подписей в интернете против увольнения заместителя главного врача по акушерству и гинекологии центральной городской больницы № 7 города Екатеринбурга.
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Культура

Шойгу открыл в Москве IV фестиваль Русского географического общества

Перед началом церемонии открытия фестиваля члены попечительского совета Русского географического общества, Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко ознакомились с экспозицией фестиваля, посетили разнообразные жилища народов России, в которых угостились якутскими лепешками, получили различные национальные талисманы и сувениры и послушали казачий хор.
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Космос

«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
Профиль вчера в 14:32
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости вчера в 14:49
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Журавлёв: Греф знает толк в шоке

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.
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