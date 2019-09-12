Политика
РИА НовостиПушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.
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ВАЖНО: Глава ДНР заявил о задаче войти в состав России на правах федерального округа
Rusvesna.suвчера в 19:00
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Политика
Украина продолжит пересматривать договоры с Россией
Администрация президента Украины Владимира Зеленского не намерена приостанавливать процесс расторжения договоров с Россией и странами СНГ.
Росбалт 11:58
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
Портал Поиск 08:52
Общество
Работодатели не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Более 76% опрошенных работодателей отказались рассматривать сокращение рабочей недели, так как это потребует от них снижение заработных плат сотрудникам, а также нанимать новый персонал.
Капитал страны 15:57
Происшествия
Самолет экстренно сел из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, который следовал из Франкфурта в Канкун, совершил экстренную посадку в ирландском Шенноне после того, как пилот случайно пролил кофе на приборную панель.
Газета.Ru 17:35
Наука
Учёные создали меняющую цвет на солнце «умную» кожу
Газета DAILY 15:06
Хоккей
«Автомобилист» одолел в гостях «Салават Юлаев»
Победная серия екатеринбуржцев выросла до пяти матчей Екатеринбургский "Автомобилист" провел первый выездной поединок в чемпионате КХЛ.
Правда УрФО 13:40
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты 13:00
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52
Космос
Китай успешно запустил три спутника
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 01:23
Политика
Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне
Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне.
Политическая Экспертиза 13:06
Финансы
ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
РБК 09:02
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Хоккей
Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети
Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.
News.ru 13:30
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08
Политика
Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября
Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации".
Интерфакс - Россия 03:36
Общество
Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо.
Известия 17:02
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 13 сентября
Тульская пресса 18:19
Экономика
Переехавшим на Дальний Восток обещают до миллиона рублей
В зависимости от региона, участники программы могут получить до 1 млн. рублей, сообщает vostokmedia.com.
Properm.ru 09:08
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев намерен присоединиться к энергетическому рынку Евросоюза в 2025 году, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:28
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47
Политика
Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Политика
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 18:49