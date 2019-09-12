Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.
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Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией

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Судьба Донбасса: Глава ДНР сделал важное заявление об интеграции в Россию

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В Госдуме отреагировали на заявление Пушилина о стремлении ДНР войти в состав РФ

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
Энергетика

«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа

Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.
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Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
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Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
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Здоровье

Вероника Скворцова: В диспансеризацию включат скрининги для пожилых

Российская газета 08:23
Политика

Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
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Для Крымской железной дороги купили вагоны и локомотивы

Росимущество купило 166 пассажирских вагонов дальнего следования и десять локомотивов, сообщила пресс-служба Минтранспорта России.
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Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.
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72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
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МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

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Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
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Политика

Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов

Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.
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Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости 18:00
Политика

Киев хочет провести выборы в Донбассе до 2020 года

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не намерен проводить фейковые выборы на неподконтрольных ему территориях.
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Шоу-бизнес

Стас Костюшкин рассказал об изменах жены

Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру 22:00
Экономика

Минфин предложит акциз на электронные сигареты

Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:59
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала первые фото со свадьбы

Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
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Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ

Автоновости дня 11 сентября в 08:43
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Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
Lenta.ru 12:33
Наука

В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека

Международной командой научных специалистов, работающих в лаборатории в Китае, под руководством испанского ученого-биолога Хуана Карлоса Изписуа заявлено о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Ugpressa.ru 11 сентября в 23:56
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Армия и оружие

Эсминец США без разрешения Китая вошел в воды Парасельских островов

В КНР заявили о неоспоримых суверенных правах на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории Ракетный эсминец американской армии без разрешения правительства Китая вошел в территориальные воды Парасельских островов, сообщило китайское Минобороны.
Аргументы и Факты 11:34
Наука

Литий изогнул кремниевую микрорешетку

N+1 вчера в 13:12
Фигурное катание

Медведева выиграла серебро на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International, который проходит в канадском городе Оквилл.
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Авто

У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары

На автосалоне во Франкфурте Audi продемонстрировала свой проект AI:TRAIL quattro.
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Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

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СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
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Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
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