Политика
РИА НовостиПушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.
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Общество
Италия начнет платить за переезды в города
Российская газета вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания 13:34
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
RuNews24.ru 11 сентября в 09:58
Гаджеты
Специалисты превратили Radeon RX 5700 в RX 5700ХТ
Специалисты сайта wccftech взяли прошивку vBIOS от видеокарты RX 5700ХТ и установили её на простую RX 5700.
Игромания.ру вчера в 14:46
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительство признало невозможной
Проанализировав, что с полной отменой действия нормативных актов, принятых в СССР, могут быть нестыковки, российские власти заявили, что отмена восьмичасового рабочего дня невозможна.
Регион online 07:28
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Шоу-бизнес
Появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова
Продюсер Яна Рудковская выложила в Сеть свадебный поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Известия 13:42
Технологии
В МЧС РФ рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации, ведомство рекомендует экономить заряд батареи.
Радио Sputnik 20:00
Космос
НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна
Кольца Сатурна являются культовым зрелищем с конца 1970-х годов, когда сначала Пионер 11, а затем Вояджеры 1 и 2 посетили Сатурнскую систему, чтобы получить первый крупный план.
Live24 02:10
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Авто
Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань вчера в 12:42
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Наука
Ученые выяснили, почему вес с возрастом растет
iReactor 10 сентября в 21:51
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Происшествия
Карты Google помогли найти человека, пропавшего 22 года назад
Пользователь Сети нашел на спутниковых картах Google машину, принадлежащую американцу по имени Уильям Молдт, пропавшему без вести почти 22 года назад.
Российская газета 10:27
Хоккей
Панарин: «Мой девиз сейчас: „Пошли все на хрен“»
Напомним, Панарин в межсезонье перешел в «Рейнджерс», подписав на правах свободного агента контракт на 7 лет с зарплатой 11,6 млн за сезон.
Sport24.ru 11:28
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Политика
Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
RT на русском 14:32
Фигурное катание
Евгения Медведева оказалась второй на турнире в Канаде
Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне.
News.ru 19:33
Общество
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
При артрите врачи запрещают употреблять насыщенные жиры, которые можно найти в сыре, сливочном масле и красном мясе.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Энергетика
«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа
Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.
REGNUM 11 сентября в 15:08
Гаджеты
Компания Apple показала новые сервисы, часы и «айфоны»
Новых смартфонов три – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Эхо Москвы 10 сентября в 18:13
Армия и оружие
США намерены отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru 02:03
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Общество
В Москве зарегистрировали 110 тысяч самозанятых с начала года
В столице зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года, передаёт сайт «Москва 24».
RT на русском 10:31
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
Армия и оружие
Латвия призвала Россию к большей открытости в военных учениях
Газета.Ru вчера в 09:31
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37