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Пушилин заявил о просьбе оставшихся на «Азовстали» военных ВСУ эвакуироваться в Турцию

«Боевики с “Азовстали” просят об эвакуации с оружием в Турцию», – сказал Денис Пушилин.
Общественная служба новостей
Украинские националисты и подразделения Вооруженных сил Украины укрываются в промышленной зоне завода «Азовсталь».
Украина.ру
С подобными просьбами силовики ВСУ выходят на военных России и ДНР.
РЕН ТВ
«Бред, конечно, предлагают», — заключил Пушилин.
Национальная служба новостей

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